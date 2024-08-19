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19 августа, 17:31

"Одна команда": Россияне ответили, нужна ли школьникам единая спортивная форма

Kp.ru: 46% россиян хотят, чтобы в школах ввели единую спортивную форму

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму для уроков физкультуры. Одежду хотят выпустить в цветах российского триколора: белую, синюю или красную. Согласно опросу, проведённому kp.ru, почти половина россиян (46%) не против инициативы.

"Единая форма это одна команда! Дисциплина, патриотизм, мотивация — быстрее, выше, сильнее!" отметил один из участников опроса.

При этом 30% опрошенных придерживаются противоположного мнения. По их словам, форма может привести к дополнительным расходам, да и дети все разные: некоторым могут не подойти стандартные костюмы. Ещё четверть респондентов выступила с альтернативным предложением. Они считают, что вопрос со спортивной формой должен решаться так же, как и с обычной, то есть каждая школа должна определить собственные правила.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести школьную форму в стиле императорской России или СССР. Депутат Виталий Милонов уже направил соответствующее обращение в Минпросвещения. По мнению парламентария, единая форма способствует объединению, дружбе, а также снижает соперничество детей.

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Как одеть ребёнка к школе и не убить в нём личность: Секреты стилиста
Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Демьянова
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