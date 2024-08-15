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15 августа, 10:03

Школьников предложили одеть в единую форму в стиле императорской России и СССР

Депутат Милонов: В школах надо ввести форму в стиле императорской России и СССР

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новой инициативой. Он предложил ввести в школах новую форму, сшитую по образцу той, что была в императорской России и Советском Союзе. Соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пишет RT.

"Прошу Вас оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы императорской России и Советского Союза", — говорится в тексте обращения.

По мнению парламентария, такое решение могло бы поставить точку в дискуссии, которая разгорелась в последние годы относительно возвращения единой школьной формы. Он уверен, что единство во внешнем виде детей хорошо скажется на внутренней атмосфере в классах, а также погасит нездоровое соперничество, связанное в том числе с разным финансовым достатком семей.

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Отметим, что за введение школьной формы по всей стране ранее выступили 71% россиян. Опрошенные также выразили мнение, что единая школьная форма поможет уравнять детей из разных семей, минимизировать поводы для травли и буллинга, а также частично снять с родителей финансовую нагрузку.

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freepik

Алёна Зиновьева
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