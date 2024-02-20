Россияне выступили за введение школьной формы по всей стране

Единая школьная форма поможет уравнять детей из разных семей, минимизировать поводы для травли и буллинга, а также частично снять с родителей финансовую нагрузку. Дети же смогут лучше концентрироваться на учёбе. Такое мнение высказал 71% россиян, принявших участие в опросе на сайте kp.ru. Речь идёт о 9,1 тысячи респондентов.

По мнению же 8% опрошенных, единая форма по всей стране не нужна. Причина в том числе в климатических различиях. В качестве альтернативы люди предложили ввести в каждой школе свой стандарт. А объединить всех детей может галстук, но не пионерский, а "какой-то новый", который будет нести свой смысл и идеологию.

Против школьной формы в любом её проявлении выступили 20% родителей. По их словам, форма мешает детскому самовыражению.

"Не надо никакой формы, это глупо и давно устарело", — объяснил один из участников опроса.

В 1% вошли те, кто выбрал вариант "другое". Они предложили ничего не менять и оставить в современных школах всё как есть.