В России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука

В России предложили вернуть в школьную форму аналог пионерского галстука, который стал бы обязательным атрибутом униформы. С такой идеей выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам Ветрова, в России в последние годы уже не один раз поднимался вопрос о возрождении традиции ношения школьной формы учениками.

"Стоит признать, что возвращение единой общероссийской школьной униформы всё ещё остаётся вопросом дискуссионным: у этой инициативы есть как сторонники, так и противники в среде родительского и даже педагогического сообщества", — подчеркнул Ветров.

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг дополнил, что на протяжении всего существования СССР главным атрибутом школьной униформы всегда был пионерский галстук. Эта часть гардероба, считает специалист, символизировала стремление учащегося к знаниям, верности стране и готовности помогать.

В Госдуме не особо оценили предложение Ветрова. В частности, депутат Ксения Горячева подчеркнула, что школьники имеют право самостоятельно решать, какая атрибутика должна быть в их униформе. По её словам, желание Ветрова о возвращении пионерского галстука указывает на его опыт и убеждения. Нет гарантии, что у нынешних школьников будут подобные ассоциации, пояснила Горячева в беседе с "Газетой.ru".

Если и вводить дополнительные элементы в униформу учащихся, то необходимо советоваться с самими школьниками, классным руководителем. Депутат пояснила, что лучше заранее поговорить с детьми и узнать, что у них ассоциируется со стремлением к знаниям, верности стране и готовности помогать.