Всех школьников России предложили одеть в одинаковую форму

Введение единой школьной формы в России помогло бы сделать её производство более дешёвым. Об этом, а также об идее выплатить семьям с детьми один прожиточный минимум к 1 сентября, высказался профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Он заявил, что простой выплаты прожиточного минимума (13 944 рубля) перед началом учебного года может быть недостаточно. Поэтому нужно провести расчёт стоимости всех необходимых для школьника принадлежностей и оформлять для семей с детьми сертификаты на эту сумму. При этом профессор считает, что для школьников всей страны нужно придумать одинаковую форму.

"Тогда это было бы единой госзакупкой. В определённый период времени есть спрос, есть масштаб производства, соответственно, производство такой школьной формы будет достаточно дешёвым по себестоимости", — объяснил Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда".