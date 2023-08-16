Депутат призвал ФАС разобраться, почему школьная форма, рюкзаки и канцтовары стоят так дорого
Депутат Селезнёв призвал ФАС урегулировать рост цен на школьную форму
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв призвал Федеральную антимонопольную службу урегулировать рост цен на форму, канцтовары и другие школьные принадлежности. О направлении в ФАС соответствующего запроса он сообщил в телеграм-канале.
"Возможно, там (в ФАС. — Прим. Лайфа) лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", — написал Селезнёв.
Он подчеркнул, что по отношению к 2022 году цены на школьные рюкзаки выросли на 60% и теперь в среднем стоят в районе пяти тысяч рублей. Депутат провёл исследование причины такой дороговизны и не нашёл внятного ответа, поэтому надеется на ФАС. Также Селезнёв отметил необходимость разобраться с ценами на школьную форму.
Ранее специалисты подсчитали, сколько россияне потратят на подготовку детей к 1 сентября. Так, базовый комплект для девочки обойдётся родителям в 3,6 тысячи рублей, а для мальчика — в 7,2 тысячи рублей. Самыми востребованными товарами оказались юбки, пиджаки и портфели.
ТАСС / Кухмарь Кирилл