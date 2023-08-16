Депутат призвал ФАС разобраться, почему школьная форма, рюкзаки и канцтовары стоят так дорого

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв призвал Федеральную антимонопольную службу урегулировать рост цен на форму, канцтовары и другие школьные принадлежности. О направлении в ФАС соответствующего запроса он сообщил в телеграм-канале.

"Возможно, там (в ФАС. — Прим. Лайфа) лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", — написал Селезнёв.

Он подчеркнул, что по отношению к 2022 году цены на школьные рюкзаки выросли на 60% и теперь в среднем стоят в районе пяти тысяч рублей. Депутат провёл исследование причины такой дороговизны и не нашёл внятного ответа, поэтому надеется на ФАС. Также Селезнёв отметил необходимость разобраться с ценами на школьную форму.