Петербургские производители рассказали об ажиотаже на отечественную школьную форму

Несмотря на то что до первого звонка меньше недели, магазины канцтоваров и школьной формы продолжают работать. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", местные производители шьют одежду для детей только из качественных тканей российского производства.

В Петербурге производители школьной формы рассказали, как готовятся к учебному году. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По данным телеканала, даже в конце августа не все родители успевают собрать детей к учебному году. Школьный стиль, несмотря на то что форму стараются шить на современный манер, остаётся консервативным: белый верх, тёмный низ, хотя бывают и другие варианты.

Мастера маленького швейного производства в Петергофе создают костюмы и платья для девочек, и работа там не останавливается даже сейчас. Особая гордость владельца бизнеса — отечественные ткани. Например, блузка с кружевным воротником создаётся из 95% дышащего хлопка и 5% эластана. Носить её удобно, и смотрится она очень нарядно. При этом стоимость сшитой в Петербурге школьной формы выше китайской, однако качество гораздо лучше.

"По цене нам, конечно, тяжело конкурировать с китайскими производителями. Но по качеству я могу сказать, что мы на 100% уверены в выпускаемых нами изделиях, потому что мы проходим многоступенчатый контроль", — рассказала предприниматель Оксана Неверова.