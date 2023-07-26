Эксперты перечислили плюсы ГОСТа на школьную форму

Большинство экспертов уверены, что введение ГОСТа на пошив школьной формы положительно скажется на её качестве, а недобросовестные производители будут вынуждены соответствовать новым требованиям или им придётся покинуть этот рынок.

"В гонке за продажами производители используют материалы для школьной формы, которые не выдерживают никакой нагрузки. Родители зачастую переплачивают, потому что за год приходится менять по две-три пары брюк", — сказал председатель ассоциации "Родительский комитет" Михаил Богданов радио "Комсомольская правда".

По его словам, разнообразие внешнего вида школьников сохранится, ведь ГОСТ затронет лишь вопрос качества материалов и типы покроя. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с телеканалом "Звезда" добавила, что нововведение избавит рынок от продукции, которая опасна для здоровья ребёнка.

"Много формы, которая искусственная, а для детей это неполезно. Родители, к сожалению, часто вынуждены покупать такую форму, потому что она самая дешёвая", — пояснила она и подчеркнула, что натуральные материалы очень важны при пошиве, чтобы избежать раздражения на детской коже.

С таким мнением согласилась уполномоченный по правам ребёнка по Республике Татарстан Ирина Волынец в разговоре с телеканалом "360". По её словам, родители часто не разбираются в качестве одежды и ориентируются лишь на цену. При этом она не считает, что для школьной формы нужны только натуральные материалы, тут важно правильное соотношение всех составляющих. Летом — лучше ткань с добавлением хлопка, зимой — с шерстью, отметила она. Волынец уверена, что вопрос с подорожанием формы из-за ГОСТа можно будет решить выдачей сертификатов на покупку одежды для учащихся.

"Может, нужно было бы сделать это на полгода раньше. Теоретически можно было бы повлиять на то, чтобы выбор был бы сделан в сторону тех производителей, которые получили соответствующие знаки качества", — добавил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью RT, полагая, что сейчас многие родители уже купили форму.

А детский психолог Полина Малахова уверена, что нужно двигаться в сторону единой школьной формы после введения ГОСТа. Ведь это символ статуса, гордости, принадлежности к коллективу единомышленников. В беседе с РИА "ФедералПресс" она отметила, что школьники будут плохо относиться к форме только в случае негатива к ней со стороны родителей, если же взрослые смотрят на такую одежду как на что-то почётное, то и дети будут носить её с гордостью.