"Парча, бархат, галуны": Милонов предложил ввести единую форму для депутатов

Дискуссию о дресс-коде в Госдуме вызвало недавнее выступление депутата Владимира Плякина в джинсах. Внешний вид депутата обсудили практически все народные избранники. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов поразмышлял, как могла бы выглядеть единая униформа для парламентариев.

Для Милонова одинаково неприемлемы и эпатажные вещи, и очень дорогие костюмы. По его словам, идеальным вариантом было бы введение единой формы. Депутат подчеркнул, что подобный дресс-код дисциплинирует людей.

"Я считаю, что в униформе для депутатов надо использовать дореволюционные элементы униформы сенаторов, членов Государственного императорского совета. У нас же великолепная традиция была! Парча, бархат, галуны! И по внешнему облику депутата сразу проникаешься каким-то трепетом и уважением к стране, которой они служат", — подчеркнул депутат в беседе с сайтом MK.ru.

Милонов предложил разработать два варианта формы (парадной и повседневной) для посещения заседаний. Депутат привёл в пример сотрудников прокуратуры и МИД. По его словам, все они соблюдают дресс-код, а ведь госслужащие ничем не хуже.