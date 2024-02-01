"Давайте соответствовать дресс-коду": В Госдуме высказались о выступлении депутата Плякина в джинсах
Депутат Гусев: Дресс-код для выступающих в Госдуме должен быть обязательным
Дресс-код для выступающих в Госдуме должен быть обязательным. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Дмитрий Гусев, комментируя выступление парламентария Владимира Плякина ("Новые люди") в джинсах.
Депутаты Гусев и Слуцкий высказались о джинсах Плякина из "Новых людей". Видео © LIFE
"Я, конечно, за дресс-код. Если мы признаём, что мы здесь принимаем государственные решения, давайте соответствовать негласному дресс-коду. Для мужчин это костюм, рубашка, галстук. <...> Не хочу никого осуждать, не считаю, что это нужно было обсуждать в закрытом режиме, а не публично", — сказал Гусев.
По его словам, деловой стиль одежды позволяет парламентариям "быть в постоянной форме". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что внешний вид Плякина его абсолютно не смутил. По словам депутата, он даже не обратил внимания на то, что тот вещал с трибуны в джинсах.
"Ну Ирину Анатольевну [Яровую] покоробило, я даже не обратил внимания", — сказал Слуцкий, покидая заседание.
Ранее Лайф сообщал, что депутат Плякин подвергся критике из-за того, что вещал с парламентской трибуны в джинсах. Замечание по поводу его внешнего вида первой сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, следом её поддержал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Кадр из видео LIFE