В Госдуме "пояснили за стиль" Вассермана, сравнив его со Сталиным
Депутат Исаев: В Госдуме нет дресс-кода, а одежда Вассермана — его образ
Анатолий Вассерман. Фото © Wikipedia / Dmitry Rozhkov
В Госдуме отсутствует дресс-код, а одежда депутата Анатолия Вассермана является частью его стиля. Об этом заявил заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев НСН.
"Никакого специального дресс-кода в Госдуме не существует, он не установлен регламентом, но большинство депутатов стараются его придерживаться, понимая, что избиратели наделили их определённым статусом. Это официальная или полуофициальная одежда. Что касается Вассермана, у него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода", — заявил Исаев.
Парламентарий напомнил, что, например, бывший лидер СССР Иосиф Сталин ходил во френче, поэтому его сложно даже представить в пиджаке и галстуке. То же касается и образа Вассермана, уверен коллега.
А ранее Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом откровенно рассказал про свой доход, комментируя предложение штрафовать россиян, хранящих крупные суммы денег в наличке.