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20 сентября, 15:35

В Госдуме "пояснили за стиль" Вассермана, сравнив его со Сталиным

Депутат Исаев: В Госдуме нет дресс-кода, а одежда Вассермана — его образ

<p>Анатолий Вассерман. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatoly_Wasserman_6.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmitry Rozhkov</a></p>

Анатолий Вассерман. Фото © Wikipedia / Dmitry Rozhkov

В Госдуме отсутствует дресс-код, а одежда депутата Анатолия Вассермана является частью его стиля. Об этом заявил заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев НСН.

"Никакого специального дресс-кода в Госдуме не существует, он не установлен регламентом, но большинство депутатов стараются его придерживаться, понимая, что избиратели наделили их определённым статусом. Это официальная или полуофициальная одежда. Что касается Вассермана, у него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода", заявил Исаев.

Парламентарий напомнил, что, например, бывший лидер СССР Иосиф Сталин ходил во френче, поэтому его сложно даже представить в пиджаке и галстуке. То же касается и образа Вассермана, уверен коллега.

Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

А ранее Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом откровенно рассказал про свой доход, комментируя предложение штрафовать россиян, хранящих крупные суммы денег в наличке.

Александра Мышляева
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