В Госдуме "пояснили за стиль" Вассермана, сравнив его со Сталиным

"Никакого специального дресс-кода в Госдуме не существует, он не установлен регламентом, но большинство депутатов стараются его придерживаться, понимая, что избиратели наделили их определённым статусом. Это официальная или полуофициальная одежда. Что касается Вассермана, у него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода", — заявил Исаев.