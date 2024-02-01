"Это что-то новое": В Госдуме раскритиковали депутата, выступившего с трибуны в джинсах

Депутат Владимир Плякин ("Новые люди") подвергся критике из-за того, что вещал с парламентской трибуны в джинсах. Замечание по поводу его внешнего вида в ходе обсуждения законопроекта о запрете "наливаек" сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат Плякин подвергся критике после того, как выступил с трибуны в джинсах. Видео © VK / Дума ТВ

"Коллеги, при всём моём глубоком уважении к каждому — докладчик, выступающий на трибуне в джинсах — это, извините, что-то новое в парламентской этике", — сказала Яровая после выступления Плякина.

Следом о внешнем виде Плякина высказался и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он призвал коллег впредь всё же придерживаться делового стиля одежды. По его словам, депутаты находятся не только на работе, но и "представляют всю страну", поэтому, чтобы не было стыдно перед избирателями, необходимо следовать этикету.