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5 декабря, 14:51

"Убивайки и всё вокруг заблевайки": Нейро-Жириновский в присущем ему стиле оценил запрет "наливаек"

ИИ "Жириновский" поддержал идею запретить "наливайки" в России

Алгоритм искусственного интеллекта "Жириновский" поддержал идею о том, чтобы запретить в России "наливайки". Он назвал их "убивайками", а также заявил, что их запрет пойдёт на благо общества и граждан.

Алгоритм ИИ "Жириновский" поддержал идею запретить "наливайки" в России. Видео © t.me / НейроЖириновский. ЛДПР

"Это не наливайки, это убивайки и всё вокруг заблевайки! Ваши "наливайки" — это просто грязные притоны, где люди губят себя!" — приводятся его слова в телеграм-канале проекта.

Он подчеркнул, что запретить работу этих заведений хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а, наоборот, защита их жизни и здоровья. По его мнению, малый бизнес должен заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения.

"А если кто-то считает, что это ограничение прав граждан, значит, он сам хочет пить до упаду и угрожать окружающим своим скотским поведением", — добавил ИИ.

"Ребёнка страшно во двор выпустить": В Госдуме назвали цель законопроекта о "наливайках"

"Ребёнка страшно во двор выпустить": В Госдуме назвали цель законопроекта о "наливайках"

Как уже рассказывал Лайф, в середине ноября в Госдуму внесли законопроект, благодаря которому регионы смогут запрещать продажу пива в так называемых "наливайках". Многие субъекты уже давно просили дать им право регулировать этот вопрос самостоятельно. При этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. А сегодня замглавы Минфина Алексей Сазанов предложил законодательно закрепить определение "наливайка".

Обложка ©

t.me / НейроЖириновский. ЛДПР

Николь Вербер
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