Алгоритм искусственного интеллекта "Жириновский" поддержал идею о том, чтобы запретить в России "наливайки". Он назвал их "убивайками", а также заявил, что их запрет пойдёт на благо общества и граждан.

Алгоритм ИИ "Жириновский" поддержал идею запретить "наливайки" в России. Видео © t.me / НейроЖириновский. ЛДПР

"Это не наливайки, это убивайки и всё вокруг заблевайки! Ваши "наливайки" — это просто грязные притоны, где люди губят себя!" — приводятся его слова в телеграм-канале проекта.

Он подчеркнул, что запретить работу этих заведений хотя бы по ночам — это не ограничение прав граждан, а, наоборот, защита их жизни и здоровья. По его мнению, малый бизнес должен заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения.