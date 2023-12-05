В Минфине предложили важное дополнение в новый закон о наливайках
Замглавы Минфина Сазанов: Определение "наливайка" нужно закрепить законодательно
Определение понятия "наливайка" должно быть закреплено на законодательном уровне, а подобные заведения должны быть отделены от добросовестных ресторанов и баров. Об этом на пленарном заседании Госдумы, где рассматривали законопроект, предоставляющий регионам автономию в вопросах запрета на своей территории продажи пива и других видов слабого алкоголя в розницу в наливайках, сообщил замглавы российского Министерства финансов Алексей Сазанов.
"В самом законопроекте термин "наливайка" не определён. У нас под одну гребёнку — мы берём ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина, и наливайка, которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать. Мы их ставим под одну гребёнку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать. Так невозможно", — прокомментировал законодательную инициативу Сазанов, предложив дать наливайкам конкретное определение в тексте законопроекта, тем самым обособив их от законопослушных предприятий общепита, чтобы не помешать работе последних.
Напомним, предложение о запрете наливаек вынесла на рассмотрение группа парламентариев. Первый зампред Комитета по экономической политике Надежда Школкина рассказала, что в документе отражены пожелания регионов России. По её словам, многие из последних уже давно просили дать им право регулировать продажу пива. В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о запрете торговли алкогольной продукцией в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. С помощью него регионы смогут самостоятельно запрещать продажу пивных напитков, пива и сидра в жилых домах. Это право будет закреплено за ними на законодательном уровне.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев