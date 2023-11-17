Законопроект, который даст регионам право запрещать розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах, нужен, чтобы помочь навести порядок. Сами по себе "наливайки" никто не запрещает. Об этом заявил первый зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку, депутат Константин Бахарев.

"Законопроект не запрещает "наливайки" как таковые. Он даёт соответствующие полномочия регионам принять ограничения на месторасположение, время работы, условия работы тех заведений, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции. То есть мы не покушаемся на полномочия регионов, но реагируем на жалобы, которые поступают нам о невозможности применить эти полномочия в полном объёме", — сказал депутат в беседе с RuNews24.

По словам Бахарева, законопроект перекроет лазейку для недобросовестных предпринимателей, которые продают алкоголь круглосуточно и маскируются под заведения общественного питания, ведь на последние ограничения не действуют. Цель инициативы — оградить жильцов многоквартирных домов от сомнительного соседства, а не полностью запретить продажу алкоголя, указал парламентарий. Бахарев добавил, что вокруг круглосуточных заведений, где продают алкоголь навынос, собирается асоциальный контингент, который шумит, мусорит и ведёт себя неподобающим образом. В результате добропорядочные жители жалуются и беспокоятся за своих близких, в том числе детей.

"Ребёнка страшно на улицу выпустить во двор, потому что там эти люди упившиеся слоняются", — отметил первый зампред комитета Думы по финансовому рынку.

Бахарев также подчеркнул, что законопроект не будет ущемлять предпринимателей, которые работают честно.