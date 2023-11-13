Регионам могут дать право самостоятельно регулировать продажу пива в "наливайках"

Группа парламентариев предложила к рассмотрению в Госдуме проект закона, который позволит регионам РФ по собственному усмотрению запрещать на своей территории продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в "наливайках" в розницу. Об этом сказано в базе данных нижней палаты парламента.

В документе отражены пожелания регионов России, сообщила первый зампред Комитета по экономической политике Надежда Школкина из "Единой России". Она добавила, что многие субъекты РФ уже давно просили предоставить им право регулировать продажу пива и других алкогольных напитков, в том числе и в общепите.

"Самое главное, законопроект учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые наливайки, являющиеся днём объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям. Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства", — сказала депутат, добавив, что не исключает первого чтения законопроекта в декабре.

Если законопроект будет принят, то региональные власти будут сами устанавливать временные рамки продажи алкоголя в розницу в заведениях общепита, которые находятся в многоквартиных домах и на прилегающих к ним территориях. Также это позволит запрещать розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в тех местах, где оказываются услуги общественного питания, и разрешить продавать их только в ресторанах, кафе, барах и буфетах.

Вместе с тем будут внесены изменения в законодательство, нацеленные на профилактику повторных ситуаций массового отравления россиян суррогатным алкоголем, как это было в случае с "Мистером Сидром". Для этого будут введены запреты на производство пивных напитков из закупленного пива; на использование в названиях продуктов информации, которая может ввести потребителей в заблуждение касательно их природы, состава, лечебных свойств и прочего; на производство алкогольных напитков с использованием этилового спирта, если это не предусматривается законами РФ или госстандартами и регламентами.