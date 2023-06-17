Число отравившихся суррогатным спиртом увеличилось до 106

Общее количество отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 106, 36 из них умерли, в том числе ребёнок. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Пострадало 106 человек, в том числе пять детей. Погибло 36 человек, в том числе один ребёнок", — сообщил он, добавив, что на стационарном лечении ещё находится 19 человек, среди них несовершеннолетний, а со специалистами федеральных медицинских организаций проведено 48 телемедицинских консультаций.