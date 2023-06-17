Число отравившихся суррогатным спиртом увеличилось до 106
Мурашко: Суррогатным сидром в РФ отравились 106 человек, из них 36 скончались
Общее количество отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 106, 36 из них умерли, в том числе ребёнок. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Пострадало 106 человек, в том числе пять детей. Погибло 36 человек, в том числе один ребёнок", — сообщил он, добавив, что на стационарном лечении ещё находится 19 человек, среди них несовершеннолетний, а со специалистами федеральных медицинских организаций проведено 48 телемедицинских консультаций.
Напомним, смертельный алкогольный напиток "Мистер Сидр" обнаружили в 17 регионах России. Наибольшее число жертв в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Спирт, ставший основой для суррогатного напитка, был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.
Telegram / УМВД России по Ульяновской области