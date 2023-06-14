В Нижегородской области новой жертвой "Мистера Сидра" стала сотрудница полиции

Новой жертвой напитка "Мистер Сидр" стала 32-летняя сотрудница полиции из Богородска. Таким образом, число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырёх.

Как пишет SHOT, женщина в тяжёлом состоянии попала в больницу города Богородска 5 июня. Помимо отравления у неё был гипертонический криз. Неделю женщина-полицейский провела на ИВЛ, пока врачи боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось. У погибшей осталось двое детей.

Как уточнил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, доза метанола в организме пациентки оказалась фатальной.