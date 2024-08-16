Как одеть ребёнка к школе и не убить в нём личность: Секреты стилиста
Стилист Скороходова: Надо искать с ребёнком компромисс при выборе школьной формы
Не за горами начало нового учебного года, а это значит, что родителям пора задуматься о том, в чём ребёнок пойдёт в школу. И если в учебном заведении нет какого-то строгого дресс-кода, то при выборе одежды стоит учитывать мнение самого школьника. Таким советом поделилась с 360.ru стилист Анна Скороходова.
"Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения. И где, как не в школе, ребёнку учиться этой грани самовыражения — что можно, а что нельзя", — отметила эксперт.
Она заявила, что если родители будут слишком давить на сына или дочь в вопросах одежды, то они впоследствии могут вырасти без вкуса и собственного стиля. Именно в подростковом возрасте надо позволить детям экспериментировать. В противном случае они начнут это делать в более зрелом возрасте, когда это смотрится крайне неподобающе.
"Если в школе нет какого-то строгого дресс-кода с чёткими рамками, а есть стилевое направление, я рекомендую искать компромисс и выбирать из того, что нравится ребёнку, но при этом подходящее под школьную стилистику", — подчеркнула стилист.
Сейчас в России активно рассматривается идея о введении единой школьной формы. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах одежду, сшитую по подобию той, что была в царской России и в СССР. Он уверен, что это станет одной из мер соцподдержки для многодетных семей, так как снизит цены на покупку формы. Кроме того, единство во внешнем виде детей хорошо скажется на внутренней атмосфере в классах, а также погасит нездоровое соперничество, связанное в том числе с разным финансовым достатком семей.