Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 13:39

Как одеть ребёнка к школе и не убить в нём личность: Секреты стилиста

Стилист Скороходова: Надо искать с ребёнком компромисс при выборе школьной формы

Не за горами начало нового учебного года, а это значит, что родителям пора задуматься о том, в чём ребёнок пойдёт в школу. И если в учебном заведении нет какого-то строгого дресс-кода, то при выборе одежды стоит учитывать мнение самого школьника. Таким советом поделилась с 360.ru стилист Анна Скороходова.

"Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения. И где, как не в школе, ребёнку учиться этой грани самовыражения — что можно, а что нельзя", — отметила эксперт.

Психолог рассказала, как помочь ребёнку смириться со школьной формой
Психолог рассказала, как помочь ребёнку смириться со школьной формой

Она заявила, что если родители будут слишком давить на сына или дочь в вопросах одежды, то они впоследствии могут вырасти без вкуса и собственного стиля. Именно в подростковом возрасте надо позволить детям экспериментировать. В противном случае они начнут это делать в более зрелом возрасте, когда это смотрится крайне неподобающе.

"Если в школе нет какого-то строгого дресс-кода с чёткими рамками, а есть стилевое направление, я рекомендую искать компромисс и выбирать из того, что нравится ребёнку, но при этом подходящее под школьную стилистику", — подчеркнула стилист.

Сейчас в России активно рассматривается идея о введении единой школьной формы. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах одежду, сшитую по подобию той, что была в царской России и в СССР. Он уверен, что это станет одной из мер соцподдержки для многодетных семей, так как снизит цены на покупку формы. Кроме того, единство во внешнем виде детей хорошо скажется на внутренней атмосфере в классах, а также погасит нездоровое соперничество, связанное в том числе с разным финансовым достатком семей.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров