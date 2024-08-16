Как одеть ребёнка к школе и не убить в нём личность: Секреты стилиста

Не за горами начало нового учебного года, а это значит, что родителям пора задуматься о том, в чём ребёнок пойдёт в школу. И если в учебном заведении нет какого-то строгого дресс-кода, то при выборе одежды стоит учитывать мнение самого школьника. Таким советом поделилась с 360.ru стилист Анна Скороходова.

"Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения. И где, как не в школе, ребёнку учиться этой грани самовыражения — что можно, а что нельзя", — отметила эксперт.

Она заявила, что если родители будут слишком давить на сына или дочь в вопросах одежды, то они впоследствии могут вырасти без вкуса и собственного стиля. Именно в подростковом возрасте надо позволить детям экспериментировать. В противном случае они начнут это делать в более зрелом возрасте, когда это смотрится крайне неподобающе.