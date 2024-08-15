Милонов назвал возвращение школьной формы советских и царских времён мерой соцподдержки

Введение единой школьной формы, сшитой по подобию той, что была в царской России и в СССР, имеет положительные аспекты не только для родителей и детей, но и для отечественных производителей одежды. Они получат большой заказ и смогут выполнить его по самой низкой цене. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Парламентарий подчеркнул, что в царской России форма для школьников шилась из качественных тканей, таких как шерсть. Сегодня они стоят дорого и могут быть не по карману многим семьям. Однако массовое производство сможет удешевить этот процесс.

"Если мы вводим стандарт на школьную форму, то тогда ничего не мешает размещать огромные заказы путём наименьшей цены и лучшего качества на большущее количество комплектов школьной формы. И наши производители — не китайские, не турецкие, — наши производители получат огромный прекрасный заказ, который они смогут выполнить с самой низкой ценой", — подчеркнул Милонов.

Депутат предложил рассматривать его инициативу в контексте меры соцподдержки. Он напомнил, что сегодня собрать ребёнка в школу обходится минимум в 30 тысяч рублей. Введение школьной формы облегчит финансовую нагрузку, в особенности на многодетных родителей, уверен Милонов.

"Если у нас будет возможность кому-то субсидировать эту форму, а кому-то просто покупать по некой фиксированной цене — это гораздо будет проще для государства. Это будет ещё один вид помощи для семей. И здесь как раз государство будет следить за тем, чтобы эта помощь доходила непосредственно до человека и в самом лучшем виде", — пояснил он.