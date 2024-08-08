Россиян предупредили о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября
Депутат Останина: Торговые сети надо ограничить в наценках на школьную форму
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина намерена обратиться к главе правительства, чтобы ограничить рост цен на школьную форму. Она уверена, что если этого не сделать, то к началу нового учебного года торговые сети сделают большую наценку, пишет РИА "ФедералПресс".
"Я уверена, что к концу августа эти цифры точно на 50% увеличатся. У торговых сетей только одно — страсть наживы", — отметила депутат.
Согласно данным аналитиков CDEK.Shopping, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 29 604 рубля за девочку и около 34 696 рублей за мальчика. По мнению Останиной, к 1 сентября цены взлетят ещё больше. Поэтому торговые сети просто необходимо ограничить в праве делать наценку на школьные товары.
Ранее Life.ru писал, что российским семьям могут предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров. Такое право могут получить те, кто имеет одного и более ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей.