Россиян предупредили о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина намерена обратиться к главе правительства, чтобы ограничить рост цен на школьную форму. Она уверена, что если этого не сделать, то к началу нового учебного года торговые сети сделают большую наценку, пишет РИА "ФедералПресс".

"Я уверена, что к концу августа эти цифры точно на 50% увеличатся. У торговых сетей только одно — страсть наживы", — отметила депутат.

Согласно данным аналитиков CDEK.Shopping, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 29 604 рубля за девочку и около 34 696 рублей за мальчика. По мнению Останиной, к 1 сентября цены взлетят ещё больше. Поэтому торговые сети просто необходимо ограничить в праве делать наценку на школьные товары.