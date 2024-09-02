Удар в детский сад: ВСУ вновь обстреляли Белгород

Местные жители сообщают о возгораниях в нескольких районах города, видны клубы дыма. Как пишет SHOT, предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.