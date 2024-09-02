Удар в детский сад: ВСУ вновь обстреляли Белгород
Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Повреждённое здание в Белгороде после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные вновь обстреляли Белгород. По предварительным данным, удар пришёлся в здание детского сада, также повреждены несколько автомобилей.
Местные жители сообщают о возгораниях в нескольких районах города, видны клубы дыма. Как пишет SHOT, предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.
Обстановка в Белгороде в первые минуты после утреннего обстрела. Видео © SHOT
Напомним, в ночь на 1 сентября ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью. Как сообщил позднее мэр Белгорода Валентин Демидов, из-за атаки ВСУ повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. На фоне непрекращающихся атак линейки в школах 2 сентября решено провести внутри помещений.