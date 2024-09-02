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2 сентября, 03:35

Удар в детский сад: ВСУ вновь обстреляли Белгород

Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Повреждённое здание в Белгороде после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённое здание в Белгороде после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные вновь обстреляли Белгород. По предварительным данным, удар пришёлся в здание детского сада, также повреждены несколько автомобилей.

Местные жители сообщают о возгораниях в нескольких районах города, видны клубы дыма. Как пишет SHOT, предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

Обстановка в Белгороде в первые минуты после утреннего обстрела. Видео © SHOT

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 11, из них — двое детей
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 11, из них — двое детей

Напомним, в ночь на 1 сентября ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью. Как сообщил позднее мэр Белгорода Валентин Демидов, из-за атаки ВСУ повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. На фоне непрекращающихся атак линейки в школах 2 сентября решено провести внутри помещений.

Артур Лапсаков
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