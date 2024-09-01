Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 11, из них — двое детей

В результате сегодняшних ударов ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадали 11 гражданских, среди них двое детей. Об этом в личном телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

При ударах ВСУ по Белгороду и району 11 мирных жителей получили ранения. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооружённых сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей. Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал губернатор.

Он добавил, что оба пострадавших несовершеннолетних находятся в операционных в тяжёлом состоянии. У одного из мальчиков открытый перелом стопы, у второго — многочисленные ранения обеих ног.