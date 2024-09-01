Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 11, из них — двое детей
В результате сегодняшних ударов ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадали 11 гражданских, среди них двое детей. Об этом в личном телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
При ударах ВСУ по Белгороду и району 11 мирных жителей получили ранения. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооружённых сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей. Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал губернатор.
Он добавил, что оба пострадавших несовершеннолетних находятся в операционных в тяжёлом состоянии. У одного из мальчиков открытый перелом стопы, у второго — многочисленные ранения обеих ног.
Также в результате прилётов были выбиты стёкла в 22 квартирах, осколки поселки 21 машину, пострадали восемь частных домов. В Белгороде и селе Шагаровка в Белгородском районе упавшие фрагменты снарядов спровоцировали возгорание травы, но их быстро потушили. На месте продолжают работать оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, что ночью ВСУ осуществили масштабную атаку с применением БПЛА по множеству российских регионов. Всего над территорией нашей страны были сбиты 158 беспилотников, 14 из них были уничтожены над Белгородом, о работе ПВО сообщал Гладков. Атаку удалось успешно отразить. Ночные удары повредили порядка 50 жилых домов и 17 авто в самом Белгороде. Около трёх часов дня обстрелы области возобновились, на этот раз с применением артиллерии.
Telegram / Настоящий Гладков