Путин: Сделаем всё, чтобы жизнь детей в приграничье вошла в нормальное русло

Российские войска сделают всё, чтобы жизнь детей в приграничных регионах, страдающих от обстрелов ВСУ, вошла в нормальное русло. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе урока "Разговор о важном" в честь Дня знаний в школе Кызыла.

Владимир Путин – о школьниках их приграничных регионов. Видео © Life.ru

«Мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооружённые силы, сделают всё, чтобы нормальная жизнь у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, здесь не может никаких сомнений», — заявил глава государства.