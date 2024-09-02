Путин: Сделаем всё, чтобы жизнь детей в приграничье вошла в нормальное русло
Владимир Путин в школе Кызыла. Фото © Life.ru
Российские войска сделают всё, чтобы жизнь детей в приграничных регионах, страдающих от обстрелов ВСУ, вошла в нормальное русло. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе урока "Разговор о важном" в честь Дня знаний в школе Кызыла.
Владимир Путин – о школьниках их приграничных регионов. Видео © Life.ru
«Мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооружённые силы, сделают всё, чтобы нормальная жизнь у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, здесь не может никаких сомнений», — заявил глава государства.
Напомним, сегодня, 2 сентября, когда во всех школах страны прошли торжественные линейки в честь начала нового учебного года, президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства осмотрел кабинеты и прямо сейчас проводит открытый урок для учащихся.