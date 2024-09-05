Песков: Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО всё больше
В России растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал представитель Кремля на полях ВЭФ.
Также Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что власти страны принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.
Ранее сообщалось, что военнослужащие из Брянской области, заключившие контракты с Минобороны России, будут получать по миллиону рублей. Об этом объявил губернатор региона Александр Богомаз.
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