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Регион
5 сентября, 05:29

Песков: Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО всё больше

В России растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал представитель Кремля на полях ВЭФ.

Также Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что власти страны принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из Брянской области, заключившие контракты с Минобороны России, будут получать по миллиону рублей. Об этом объявил губернатор региона Александр Богомаз.

Песков: Новая мобилизация в РФ не обсуждается
Песков: Новая мобилизация в РФ не обсуждается
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Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Иван Косицын
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