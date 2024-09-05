Песков: Желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО всё больше

В России растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал представитель Кремля на полях ВЭФ.

Также Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что власти страны принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.