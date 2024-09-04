Выплаты контрактникам из Брянской области подняли до миллиона рублей

Заключившие контракты с Министерством обороны России военнослужащие из Брянской области будут получать по миллиону рублей. Об этом объявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать миллион рублей (600 тысяч — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная) и ежемесячно заработную плату — 200 тысяч рублей», — написал глава области в среду, 4 сентября, в телеграм-канале.

Сегодня депутаты регионального законодательного собрания внесли поправки в закон о мерах поддержки ряда категорий военнослужащих. Так, изменения коснутся контрактников и призванных на службу по мобилизации. Размер региональных выплат для них подняли с 400 до 600 тысяч рублей.