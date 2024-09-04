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Регион
4 сентября, 14:56

Выплаты контрактникам из Брянской области подняли до миллиона рублей

Заключившие контракты с Министерством обороны России военнослужащие из Брянской области будут получать по миллиону рублей. Об этом объявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать миллион рублей (600 тысяч — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная) и ежемесячно заработную плату — 200 тысяч рублей», — написал глава области в среду, 4 сентября, в телеграм-канале.

Сегодня депутаты регионального законодательного собрания внесли поправки в закон о мерах поддержки ряда категорий военнослужащих. Так, изменения коснутся контрактников и призванных на службу по мобилизации. Размер региональных выплат для них подняли с 400 до 600 тысяч рублей.

В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина
В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина

Напомним, 31 июля президент РФ Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Также глава государства призвал регионы ввести и собственные подобные выплаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Никита Осипов
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