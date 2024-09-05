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5 сентября, 07:36

Путин: Наступление ВС России в зоне спецоперации ускорилось

Наступление ВС России в зоне проведения спецоперации ускорилось. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам главы государства, таких территориальных приобретений на фронте не было давно, особенно у группировки «Центр», действующей в районе Покровска на Донбассе.

«Там территориальные приобретения исчисляются квадратными километрами», — отметил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил, что целью провокационной атаки ВСУ на Курскую область была остановка наступления ВС РФ на Донбассе. Президент отметил, что наша армия продвигается там рекордными темпами.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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