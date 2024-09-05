Путин: Наступление ВС России в зоне спецоперации ускорилось

Наступление ВС России в зоне проведения спецоперации ускорилось. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам главы государства, таких территориальных приобретений на фронте не было давно, особенно у группировки «Центр», действующей в районе Покровска на Донбассе.