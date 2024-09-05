Путин: Наступление ВС России в зоне спецоперации ускорилось
Наступление ВС России в зоне проведения спецоперации ускорилось. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам главы государства, таких территориальных приобретений на фронте не было давно, особенно у группировки «Центр», действующей в районе Покровска на Донбассе.
«Там территориальные приобретения исчисляются квадратными километрами», — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что целью провокационной атаки ВСУ на Курскую область была остановка наступления ВС РФ на Донбассе. Президент отметил, что наша армия продвигается там рекордными темпами.
Telegram / Минобороны России