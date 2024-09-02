Путин заявил о рекордных темпах наступления ВС РФ, несмотря на провокации ВСУ

Целью провокации ВСУ в Курской области была остановка наступления российских войск в Донбассе, однако это противнику не удалось — ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе урока "Разговор о важном" в честь Дня знаний в школе Кызыла.

«Главная задача, которую противник ставил перед собой, — остановить наше наступление. Но таких темпов наступления в Донбассе у нас не было! Вооружённые силы ставят под контроль не по 200-300 метров, а квадратными километрами», — подчеркнул глава государства.