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2 сентября, 07:59

Путин заявил о рекордных темпах наступления ВС РФ, несмотря на провокации ВСУ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Целью провокации ВСУ в Курской области была остановка наступления российских войск в Донбассе, однако это противнику не удалось — ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе урока "Разговор о важном" в честь Дня знаний в школе Кызыла.

«Главная задача, которую противник ставил перед собой, — остановить наше наступление. Но таких темпов наступления в Донбассе у нас не было! Вооружённые силы ставят под контроль не по 200-300 метров, а квадратными километрами», — подчеркнул глава государства.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, когда во всех школах страны прошли торжественные линейки в честь начала нового учебного года, президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства осмотрел кабинеты и прямо сейчас проводит открытый урок для учащихся.

Александра Вишнякова
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