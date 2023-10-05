"Любой ценой": Путин раскрыл, как Запад в кулуарах требует от Киева продолжать наступление

Страны Запада в кулуарах требуют от Киева продолжать наступать любой ценой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного Валдайского клуба, которое прошло в Сочи.

Глава государства напомнил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинская армия каждый день тратит до пяти тысяч. Объёмы производства Вашингтон пообещал увеличить к концу следующего года. Между тем, как отметил Путин, в Европе складывается "примерно такая же ситуация".

"Они сказали, что все поставили, всю бронетехнику, боеприпасы. <...> Публично заявили, что "мы всё для этого сделали и теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают". А потом в кулуарах добавляют — любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чём говорю. Вот они и делают это, пытаются делать любой ценой", — сказал президент.