Путин прибыл в Санкт-Петербург для встречи с представителями БРИКС
Президент России Владимир Путин прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Он встретился с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями БРИКС в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru
14-я встреча представителей государств БРИКС, которая продлится два дня, открылась накануне. Председателем мероприятия определён секретарь Совбеза РФ Сергея Шойгу. После беседы с представителями вполне вероятно назначение двусторонних встреч с частью прибывших.
А ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.
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