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12 сентября, 08:43

Путин прибыл в Санкт-Петербург для встречи с представителями БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Он встретился с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями БРИКС в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

14-я встреча представителей государств БРИКС, которая продлится два дня, открылась накануне. Председателем мероприятия определён секретарь Совбеза РФ Сергея Шойгу. После беседы с представителями вполне вероятно назначение двусторонних встреч с частью прибывших.

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А ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
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