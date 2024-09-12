Путин прибыл в Санкт-Петербург для встречи с представителями БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Он встретился с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями БРИКС в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

14-я встреча представителей государств БРИКС, которая продлится два дня, открылась накануне. Председателем мероприятия определён секретарь Совбеза РФ Сергея Шойгу. После беседы с представителями вполне вероятно назначение двусторонних встреч с частью прибывших.