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9 сентября, 08:20

Главный дипломат Китая прилетит в Россию по зову Шойгу

Ван И приедет с визитом в Петербург на саммит БРИКС 11-12 сентября

Министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«По приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ван И посетит Санкт-Петербург 11–12 сентября для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности», — рассказала Мао Нин.

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Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в октябре в Казань для участия в саммите БРИКС. Вероятно, там будет обсуждаться возможное вступление его страны в организацию.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andy Wong

Владимир Озеров
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