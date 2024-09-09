Главный дипломат Китая прилетит в Россию по зову Шойгу

Министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.