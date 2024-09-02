Турция подала заявку на присоединение к БРИКС

Турция намерена примкнуть к БРИКС из-за промедления с приёмом в ЕС. Страна уже подала официальную заявку на вступление в объединение, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, стремлением в БРИКС Анкара стремится усилить своё влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Инсайдер считает, что вопрос расширения объединения рассмотрят на предстоящем саммите БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.