Турция подала заявку на присоединение к БРИКС
Bloomberg узнало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Турция намерена примкнуть к БРИКС из-за промедления с приёмом в ЕС. Страна уже подала официальную заявку на вступление в объединение, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям журналистов, стремлением в БРИКС Анкара стремится усилить своё влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Инсайдер считает, что вопрос расширения объединения рассмотрят на предстоящем саммите БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.
Объединение было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Сейчас количество членов БРИКС выросло до девяти: это Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Азербайджан и Таиланд официально уведомили российскую сторону о намерении вступить в организацию. А в начале июня уже сообщалось о желании Турции стать членом БРИКС.
Shutterstock / FOTODOM / thehakanarslan