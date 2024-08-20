Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Заседание БРИКС. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Азербайджан официально обратился с заявлением о присоединении к БРИКС. Об этом рассказал начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос.
"Азербайджан уже подал официальную заявку", — подчеркнул он. Слова чиновника приводит издание Report.
Ранее посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы уже подтверждал желание и готовность Азребайджана присоединиться к БРИКС. Сейчас в объединении состоят: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
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