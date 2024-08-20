Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально обратился с заявлением о присоединении к БРИКС. Об этом рассказал начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин: РФ и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета

Путин: РФ и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета

Ранее посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы уже подтверждал желание и готовность Азребайджана присоединиться к БРИКС. Сейчас в объединении состоят: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.