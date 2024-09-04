Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань, сообщили в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Как известно, ранее власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно данным ряда СМИ, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен как раз на саммите в Казани, куда был приглашён Эрдоган.

Кроме того, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сегодня заявил, что принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. По его словам, это станет «значительным шагом» на пути к конечной цели — присоединению Малайзии к организации.

«Я был рад принять его любезное приглашение, адресованное Малайзии, поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани», — отметил Ибрагим.