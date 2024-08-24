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24 августа, 11:14

Си Цзиньпин приедет в Россию в октябре

Посол КНР в Москве: Си Цзиньпин в октябре посетит саммит БРИКС в Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре с официальным визитом посетит Россию. Как сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, лидер Поднебесной примет участие в саммите БРИКС в Казани.

«Планируется визит, он поучаствует в саммите», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Напомним, ещё в прошлом году Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани. По его словам, председательство России будет проходить под девизом "Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития". Кстати, в июле президент позвал на саммит прибывшего в Москву премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также ожидается, что в ходе мероприятия к БРИКС присоединится Таиланд, по крайней мере такую надежду выразили в МИД страны. Всего же заявки на присоединение к объединению подали уже более 30 государств.

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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