Си Цзиньпин приедет в Россию в октябре
Посол КНР в Москве: Си Цзиньпин в октябре посетит саммит БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре с официальным визитом посетит Россию. Как сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, лидер Поднебесной примет участие в саммите БРИКС в Казани.
«Планируется визит, он поучаствует в саммите», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Напомним, ещё в прошлом году Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани. По его словам, председательство России будет проходить под девизом "Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития". Кстати, в июле президент позвал на саммит прибывшего в Москву премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также ожидается, что в ходе мероприятия к БРИКС присоединится Таиланд, по крайней мере такую надежду выразили в МИД страны. Всего же заявки на присоединение к объединению подали уже более 30 государств.