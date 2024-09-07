Новый президент Ирана впервые приедет в Россию

На саммит БРИКС в Казань приедет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Лидер страны встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений», — сказал посол.