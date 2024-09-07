Новый президент Ирана впервые приедет в Россию
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drmasoudpezeshkian
На саммит БРИКС в Казань приедет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Лидер страны встретится с президентом России Владимиром Путиным.
«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений», — сказал посол.
Также в рамках первого визита в Россию Масуд Пезешкиан проведёт двусторонние встречи с другими лидерами и с иранским сообществом. Также планируется, что президент выступит на самом саммите.
Напомним, что с 22 по 24 октября 2024 года в Казани пройдёт саммит БРИКС. Его проведут в Казани. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что председательство нашей страны в объединении пройдёт под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития». К слову, заявки на присоединение к БРИКС подали уже 30 стран. В их числе и Турция, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган также приедет на саммит в Казань.