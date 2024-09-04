Что такое БРИКС и какова его роль в мировой экономике Подробно рассказываем о БРИКС: как расшифровывается название, когда, как и для чего было создано объединение, какие страны входят в состав БРИКС в 2024 году и каковы дальнейшие перспективы развития объединения. 4 сентября, 14:46 Чтобы расшифровать название БРИКС, надо вспомнить, какие страны входят в это международное объединение: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Что такое БРИКС: расшифровка

Чтобы расшифровать название БРИКС, надо вспомнить, какие страны входят в это международное объединение. Участники — пять крупных государств с быстроразвивающимися экономиками: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Название объединения образовано из первых букв названий этих стран на английском языке: Brazil, Russia, India, China и South Africa. Первоначально группа называлась БРИК, поскольку Южная Африка присоединилась к группе позже, в 2010 году.

Главы Индии, России, Китая и Бразилии — Манмохан Сингх, Дмитрий Медведев, Ху Цзиньтао и Луис Инасиу Лула да Силва в 2008 году. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Само понятие БРИКС связано не только с экономикой, но и с политикой, поскольку страны-участницы стремятся к созданию многополярного мира, где будет меньше зависимостей от традиционных западных центров силы. Таким образом, главная суть БРИКС — это не просто союз стран, а платформа для укрепления глобального влияния развивающихся экономик, стремящихся к более справедливому и равноправному мировому порядку.

История создания

История БРИКС начинается с 2001 года, когда аналитики впервые заметили растущее влияние развивающихся стран на мировую экономику. Акроним БРИК был предложен экономистом Джимом О'Ниллом для обозначения четырёх стран — Бразилии, России, Индии и Китая, — которые на тот момент демонстрировали значительные темпы экономического роста и быстро укрепляли свои позиции на глобальной арене.

Формальное объединение стран БРИК произошло в 2006 году, когда на полях Петербургского международного экономического форума профильные министры четырёх стран объявили о создании новой международной структуры. Той же осенью договорённость о создании подобного объединения была подтверждена этой четвёркой на уровне министров иностранных дел. Впоследствии был организован первый официальный саммит БРИК, который прошёл в 2009 году в российском Екатеринбурге. На этом саммите были заложены основы сотрудничества и определены ключевые цели, которые остаются актуальными и по сей день.

Цели

Одной из главных причин создания БРИКС было стремление стран-участниц к усилению своего влияния на международной арене и созданию альтернативы доминированию Запада в мировой экономике. Основные цели БРИКС включают укрепление экономических связей между странами-участницами, продвижение устойчивого развития и содействие созданию многополярного мира. Форум БРИКС стал ключевой площадкой для обсуждения и реализации этих целей, что подчёркивает важность объединения для глобальной политики.

Валюта

Одним из амбициозных проектов БРИКС является идея создания общей валюты. Этот вопрос обсуждался на нескольких саммитах, и особенно активно — в последние годы. Валюта БРИКС могла бы стать альтернативой доллару и евро в международных расчётах, что значительно снизило бы зависимость стран-участниц от западных финансовых систем. Хотя этот проект ещё находится на стадии обсуждения, его реализация могла бы серьёзно изменить расстановку сил в мировой экономике. Для создания единой валюты БРИКС потребуется Центральный банк.

Какие страны входят в БРИКС

Вице-президент и министр Счётного суда Бразилии Витал ду Регу, председатель государственного контрольного управления Египта Хишама Бадави, президент Управления по вопросам подотчётности ОАЭ Хумейд Обейд Халиф Обейд Абушебс, председатель Счётной палаты РФ Борис Ковальчук, генеральный аудитор Национального управления по аудиту КНР Хоу Кай, федеральный генеральный аудитор Эфиопии Месерет Дамтие и заместитель генерального контролёра и аудитора Индии Атрейи Дас (слева направо) во время совместной фотографии после четвёртой встречи глав высших органов аудита (ВОА) стран-участниц на тему "Аудит устойчивого развития" в рамках российского председательства в объединении БРИКС. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На сегодняшний день в состав БРИКС входит девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые присоединились к организации в 2024 году. Эти страны представляют собой значительную часть мировой экономики, культуры и исторического населения. Обсуждается возможность расширения БРИКС за счёт других развивающихся стран. Какие страны могут войти в БРИКС в будущем, пока остаётся под вопросом, но уже сейчас понятно, что интерес к объединению продолжает расти.

Саммиты

Саммиты БРИКС играют ключевую роль в развитии сотрудничества между странами-участницами. С момента первого саммита страны-участницы регулярно встречаются для обсуждения ключевых вопросов международной повестки. На этих встречах обсуждаются важнейшие международные вопросы, принимаются стратегические решения и запускаются новые проекты. Форум БРИКС стал значимой площадкой для обмена мнениями и координации действий в сферах торговли, инвестиций и устойчивого развития. Важнейшие саммиты БРИКС, такие как саммит в Уфе в 2015 году и саммит в Китае в 2017 году, способствовали укреплению экономических связей и запуску крупных совместных проектов.

Игры

Игры БРИКС — это ещё одно важное мероприятие, которое способствует сближению стран-участниц. Эти спортивные соревнования проводятся регулярно и направлены на укрепление культурных и спортивных связей между народами. Игры БРИКС стали символом дружбы и сотрудничества, а также демонстрацией силы и потенциала стран-участниц в сфере спорта.

БРИКС-2024

1 января 2024-го Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. В рамках председательства России запланировано более 200 мероприятий: часть из них пройдёт на территории России, часть — за границей. Некоторые события предполагают онлайн-формат.

Среди встреч рабочих групп в начале осени — заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках, которая пройдёт в КНР 9 сентября, встреча по вопросам культуры в Санкт-Петербурге 10 сентября, 8-я встреча Рабочей группы по БРИКС по ИКТ и высокопроизводительным вычислительным системам 20–21 сентября в Нижнем Новгороде и другие мероприятия.

3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2024). На его площадке организованы встречи в рамках БРИКС. Актуальной новостью стало сообщение о желании Турции вступить в БРИКС. Также стало известно о том, что руководство Малайзии на полях ВЭФ объявит об интересе своей страны вступить в организацию.

Кроме того, вступить в БРИКС, по данным российских СМИ, планируют 28 стран — в статусе полноправного члена или государства-партнёра. Речь идёт об Азербайджане, Вьетнаме, Индонезии, Сирии, Таиланде. В списке есть и немало африканских государств, включая Чад, Эритрею и Южный Судан. Часть заявок может быть сделана в ходе саммита в Казани этой осенью.

Роль БРИКС в мировой экономике

Объединяя страны с растущим экономическим потенциалом и влиянием на глобальную торговлю и финансы, БРИКС играет значимую роль в мировой экономике. На сегодняшний день страны БРИКС составляют около 40% населения планеты и производят более 25% мирового ВВП. Влияние этого объединения становится особенно заметным на фоне глобальных экономических вызовов и изменений.

Один из ключевых вкладов БРИКС в мировую экономику — продвижение многополярного мирового порядка, в котором развивающиеся страны имеют больше возможностей для влияния на глобальные экономические процессы. БРИКС активно работает над уменьшением зависимости от западных экономических институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Это стало возможным благодаря созданию Нового банка развития (НБР) в 2014 году. НБР уже профинансировал более 30 проектов на сумму свыше $10 миллиардов, направленных на развитие инфраструктуры и устойчивого развития в странах-участницах и других развивающихся странах.

Внутригрупповая торговля между странами БРИКС значительно увеличилась за последние годы. Например, её объём в 2021 году составил более $340 миллиардов. Китай, как крупнейшая экономика в группе, играет ведущую роль в этой торговле, активно инвестируя в инфраструктуру и промышленные проекты в других странах БРИКС.

Интерес к созданию общей валюты БРИКС также свидетельствует о стремлении стран к снижению зависимости от доллара США и евро в международных расчётах. Если этот проект будет реализован, он может кардинально изменить глобальную финансовую систему, предложив развивающимся странам альтернативу существующим валютным системам.

Страны – участницы БРИКС активно сотрудничают в рамках различных международных форумов и организаций. Это сотрудничество помогает им вырабатывать общие позиции по важным глобальным вопросам, включая изменения климата, развитие устойчивой энергетики и цифровую трансформацию. БРИКС продолжает укреплять свои позиции в мировой экономике, выступая за создание более справедливой и сбалансированной глобальной системы.

Авторы Андрей Соколов