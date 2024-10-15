Жителей Казани попросили не ездить на старых авто во время саммита БРИКС
На нескольких предприятиях в Казани руководство призвало сотрудников не ездить по городу на старых автомобилях во время проведения саммита БРИКС. Об этом пишет 116.ru, ссылаясь на собственные источники.
Как выяснил портал, жителям татарской столицы настоятельно рекомендовали не ездить на старых автомобилях, чтобы не портить впечатления от улиц города. То же самое касается и «ржавых», а также «слишком громких» транспортных средств.
«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — поделился с 116.ru один из работников такого предприятия.
Является ли эта идея изобретением руководства предприятий или была спущена им сверху кем-то более высокопоставленным, неясно. Зато известно, что до этого похожую просьбу адресовали студентам одного из техникумов Казани — их перевели на дистанционный формат учёбы на время саммита и сказали не показываться на городских улицах на «вёдрах». В качестве альтернативы с 22 по 24 октября владельцам недостаточно представительных авто предполагают ездить на общественном транспорте.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В российском МИД заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Например, на днях вступить в БРИКС решила Шри-Ланка.
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