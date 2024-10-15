Жителей Казани попросили не ездить на старых авто во время саммита БРИКС

На нескольких предприятиях в Казани руководство призвало сотрудников не ездить по городу на старых автомобилях во время проведения саммита БРИКС. Об этом пишет 116.ru, ссылаясь на собственные источники.

Как выяснил портал, жителям татарской столицы настоятельно рекомендовали не ездить на старых автомобилях, чтобы не портить впечатления от улиц города. То же самое касается и «ржавых», а также «слишком громких» транспортных средств.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — поделился с 116.ru один из работников такого предприятия.