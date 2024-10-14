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14 октября, 14:24

Шри-Ланка решила вступить в БРИКС

Руководство Шри-Ланки решило направить заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития. Об этом заявил министр иностранных дел Виджита Херат во время встречи с дипломатическим корпусом в Коломбо.

«Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития. Я уже направил письма своим коллегам в государствах-членах БРИКС с просьбой о поддержке», — сказано в заявлении Херата на сайте МИД Шри-Ланки.

Ланкийский министр подчеркнул, что из-за предстоящих выборов в парламент страны им с президентом Шри-Ланки не удастся посетить саммит БРИКС Outreach, который пройдёт в Казани 23–24 октября.

«Представитель министерства иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально заявит о нашей просьбе о вступлении», — пояснил Херат.

По его словам, в стране считают БРИКС эффективной организацией, которая стремится к реализации взаимовыгодного сотрудничества, миру и развитию посредством укрепления многосторонности в соответствии с Уставом ООН.

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Ранее в ланкийском кабмине заявили, что Шри-Ланка хочет попросить принять её в БРИКС на октябрьском саммите в Казани. По его словам, Коломбо уже обращался к одной из стран, состоящих в организации, за поддержкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvitlanaNiko

Владимир Озеров
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