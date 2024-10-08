Кабмин: Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на саммите в Казани
Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на октябрьском саммите в Казани, заявил представитель правительства островного государства Виджита Герат. По его словам, Коломбо уже обращался к одной стране Группы за поддержкой. В то же время президент Анура Кумара Диссанаяке не сможет приехать в столицу Татарстана, вместо него участие примет министр иностранных дел Али Сабри.
«Мы надеемся подать заявку на вступление Шри-Ланки в БРИКС, и во время недавней встречи с министром иностранных дел Индии мы попросили поддержать наше членство», — передаёт слова Герата портал Newsfirst.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров глава государства, помимо прочего, пригласил его на октябрьский саммит БРИКС в Казани.
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