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8 октября, 14:34

Кабмин: Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на саммите в Казани

Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на октябрьском саммите в Казани, заявил представитель правительства островного государства Виджита Герат. По его словам, Коломбо уже обращался к одной стране Группы за поддержкой. В то же время президент Анура Кумара Диссанаяке не сможет приехать в столицу Татарстана, вместо него участие примет министр иностранных дел Али Сабри.

«Мы надеемся подать заявку на вступление Шри-Ланки в БРИКС, и во время недавней встречи с министром иностранных дел Индии мы попросили поддержать наше членство», — передаёт слова Герата портал Newsfirst.

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Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров глава государства, помимо прочего, пригласил его на октябрьский саммит БРИКС в Казани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jon Chica

Матвей Константинов
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