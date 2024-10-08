Кабмин: Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на саммите в Казани

Шри-Ланка попросит о вступлении в БРИКС на октябрьском саммите в Казани, заявил представитель правительства островного государства Виджита Герат. По его словам, Коломбо уже обращался к одной стране Группы за поддержкой. В то же время президент Анура Кумара Диссанаяке не сможет приехать в столицу Татарстана, вместо него участие примет министр иностранных дел Али Сабри.