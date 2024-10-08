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8 октября, 09:32

Путин встретился в Кремле с Алиевым и пригласил его на саммит БРИКС

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Кремле. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Кремле. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Мы очень рады, что на полях встречи глав стран СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня текущей информацией о текущей работе и, может быть, внести какие-то коррективы в это движение вперед, а оно очевидно. Очень рады вас видеть! Добро пожаловать!», — сказал Путин в начале встречи.

Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС в Казани 23–24 октября. Алиев в свою очередь ещё раз поздравил российского лидера с днем рождения.

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Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить армяно-азербайджанское урегулирование. С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, главы МИД и Минэнерго Сергей Лавров и Сергей Цивилев, помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После переговоров с президентом Азербайджана у Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Александра Вишнякова
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