Путин встретился в Кремле с Алиевым и пригласил его на саммит БРИКС
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Кремле. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
«Мы очень рады, что на полях встречи глав стран СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня текущей информацией о текущей работе и, может быть, внести какие-то коррективы в это движение вперед, а оно очевидно. Очень рады вас видеть! Добро пожаловать!», — сказал Путин в начале встречи.
Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС в Казани 23–24 октября. Алиев в свою очередь ещё раз поздравил российского лидера с днем рождения.
Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить армяно-азербайджанское урегулирование. С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, главы МИД и Минэнерго Сергей Лавров и Сергей Цивилев, помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После переговоров с президентом Азербайджана у Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.