Путин встретился в Кремле с Алиевым и пригласил его на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Мы очень рады, что на полях встречи глав стран СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня текущей информацией о текущей работе и, может быть, внести какие-то коррективы в это движение вперед, а оно очевидно. Очень рады вас видеть! Добро пожаловать!», — сказал Путин в начале встречи.

Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС в Казани 23–24 октября. Алиев в свою очередь ещё раз поздравил российского лидера с днем рождения.