Армения не присоединилась к заявлениям СМИД СНГ о безопасности и ограничениях
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседание СМИД СНГ. Обложка © Telegram / MFA of Armenia
Армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 7 октября в Москве. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
Подпись армянской стороны отсутствует в заявлениях «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер». Причины отказа от утверждения коммюнике в Ереване не уточнили.
В пресс-службе МИД Армении также подчеркнули, что министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в ходе встречи акцентировал внимание на вопросах региональной стабильности, подчеркнул вклад армянского народа в борьбу против фашизма и расовой дискриминации, а также обсудил присвоении городу Мегри в 2026 году почётного статуса «Культурной столицы СНГ».
Ранее в парламенте Армении заговорили о возможном выходе республики из Организация Договора о коллективной безопасности. Премьер страны Никол Пашинян и вовсе заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Еревана и ОДКБ. Прошлые военные учения объединения в Киргизии уже прошли без участия армянских солдат.