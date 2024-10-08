Армения не присоединилась к заявлениям СМИД СНГ о безопасности и ограничениях

Армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 7 октября в Москве. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

Подпись армянской стороны отсутствует в заявлениях «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер». Причины отказа от утверждения коммюнике в Ереване не уточнили.

В пресс-службе МИД Армении также подчеркнули, что министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в ходе встречи акцентировал внимание на вопросах региональной стабильности, подчеркнул вклад армянского народа в борьбу против фашизма и расовой дискриминации, а также обсудил присвоении городу Мегри в 2026 году почётного статуса «Культурной столицы СНГ».