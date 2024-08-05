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Регион
5 августа, 19:51

Без Армении: Стало известно, кто примет участие в учениях с КСОР ОДКБ

Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Киргизии

Армения не примет участие в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в начале сентября. Об этом сообщили в организации.

Учения состоятся на территории Киргизии с 3 по 15 сентября.

"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", — говорится в сообщении.

В манёврах будут участвовать контингенты вооружённых сил государств – членов ОДКБ, министерств внутренних дел Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Национальной гвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также МЧС Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме того, навыки продемонстрируют оперативные группы Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.

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Ранее журналист турецкой газеты Cumhuriyet утверждал, что США планируют открыть южный фронт против России через Армению, стремясь сблизиться с Ереваном и усиливая антироссийские настроения. По мнению автора статьи, Вашингтон ранее пробовал дестабилизировать южные границы РФ через Грузию, но теперь пытается провернуть аналогичную стратегию через Армению, используя различные уловки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Avetisyan

Кирилл Сосновских
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