Без Армении: Стало известно, кто примет участие в учениях с КСОР ОДКБ
Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Киргизии
Армения не примет участие в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в начале сентября. Об этом сообщили в организации.
Учения состоятся на территории Киргизии с 3 по 15 сентября.
"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", — говорится в сообщении.
В манёврах будут участвовать контингенты вооружённых сил государств – членов ОДКБ, министерств внутренних дел Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Национальной гвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также МЧС Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме того, навыки продемонстрируют оперативные группы Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.
Ранее журналист турецкой газеты Cumhuriyet утверждал, что США планируют открыть южный фронт против России через Армению, стремясь сблизиться с Ереваном и усиливая антироссийские настроения. По мнению автора статьи, Вашингтон ранее пробовал дестабилизировать южные границы РФ через Грузию, но теперь пытается провернуть аналогичную стратегию через Армению, используя различные уловки.
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