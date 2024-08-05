Без Армении: Стало известно, кто примет участие в учениях с КСОР ОДКБ

Армения не примет участие в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в начале сентября. Об этом сообщили в организации.

Учения состоятся на территории Киргизии с 3 по 15 сентября.

"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", — говорится в сообщении.

В манёврах будут участвовать контингенты вооружённых сил государств – членов ОДКБ, министерств внутренних дел Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Национальной гвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также МЧС Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме того, навыки продемонстрируют оперативные группы Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.