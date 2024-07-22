В Турции уличили США в стремлении открыть "южный фронт" против России в Армении Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против России через Армению 22 июля, 17:05 США хотят открыть южный фронт против России через Армению. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

США вынашивают планы открыть второй фронт против России на границе с Арменией, поэтому так настойчиво идут на сближение с Ереваном и подогревают там антироссийские настроения. Об этом пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор статьи уверен, что Вашингтон и раньше пытался обострить ситуацию на южных границах РФ, используя для этих целей Грузию, но сделать это не получилось. Сейчас американская сторона пытается провернуть аналогичную задумку через Армению, полагает журналист. Для этого в дело идут все возможные уловки.

"США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашён на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в Министерстве обороны Армении", — говорится в статье.

Там добавляется, что заместитель госсекретаря США Узра Зейя, не скрывая, заявляла о "начале нового стратегического этапа" в американо-армянских отношениях. Вашингтон, по мнению обозревателя, пытается "убить двух зайцев": открыть южный фронт против РФ и вбить клин в так называемый астанинский треугольник, куда входят Турция, Россия и Иран.

Ранее в Ереване стартовали совместные армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Их главной целью называется повышение квалификации подразделений, участвующих в миротворческих миссиях, а также обмен опытом. Также представитель Вооружённых сил США был принят на работу в Министерство обороны Армении.

Авторы Татьяна Миссуми