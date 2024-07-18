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18 июля, 10:06

Минобороны Армении взяло на работу представителя армии США

Замглавы Госдепа Зея: Представитель армии США будет работать в МО Армении

Представитель Вооружённых сил США будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

"Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности", — сказала она армянскому онлайн-изданию Hetq.

По словам американской чиновницы, это исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнёрства в армяно-американских отношениях.

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Ранее в Ереване стартовали совместные армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Их главной целью называется повышение квалификации подразделений, участвующих в миротворческих миссиях, а также обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Avetisyan

Никита Никонов
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