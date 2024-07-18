Минобороны Армении взяло на работу представителя армии США

Представитель Вооружённых сил США будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

"Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности", — сказала она армянскому онлайн-изданию Hetq.

По словам американской чиновницы, это исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнёрства в армяно-американских отношениях.