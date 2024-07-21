Алиев назвал главное препятствие для мирного договора с Арменией

Баку не может начать работу над установлением мира с Ереваном, пока в армянской конституции прописан пункт, предполагающий объединение с Нагорным Карабахом. Об этом заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, который проходит в республике.

"В Конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно", — пояснил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что это требование не является вмешательством во внутреннюю политику Армении. С его слов, это продиктовано нежеланием Баку повторять события, произошедшие в 2023 году. При этом стороны продолжают работу над составлением текста мирного соглашения, однако Алиева беспокоит, что Пашинян не пожелал переговорить с ним в Великобритании.

"Сейчас я менее оптимистичен, потому что, как вы, вероятно, знаете, премьер-министр Пашинян отказался встретиться со мной в Великобритании. Но мы посмотрим", — заключил он.