Пашинян: Уровень независимости Армении растёт день ото дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны заявил, что уровень независимости республики растёт ежедневно. Текст опубликован на сайте кабмина.

«Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать «Да» на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растёт день ото дня. Благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности», — говорит Пашинян в послании.

По его словам, на данный момент главными ориентирами страны, как и в 2018 году, являются независимость, государственность, демократия, конкретизация и предметизация этих понятий на основе международных норм. Премьер обратил внимание на ошибки и неудачи в прошлом, подчеркнув, что, «подойдя к краю потери независимости в 2020 году», республика получила «реальную возможность со стратегией реальной Армении» поставить теоретический тезис устойчивости страны на практические рельсы.