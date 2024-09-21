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21 сентября, 08:58

Пашинян: Уровень независимости Армении растёт день ото дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны заявил, что уровень независимости республики растёт ежедневно. Текст опубликован на сайте кабмина.

«Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать «Да» на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растёт день ото дня. Благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности», — говорит Пашинян в послании.

По его словам, на данный момент главными ориентирами страны, как и в 2018 году, являются независимость, государственность, демократия, конкретизация и предметизация этих понятий на основе международных норм. Премьер обратил внимание на ошибки и неудачи в прошлом, подчеркнув, что, «подойдя к краю потери независимости в 2020 году», республика получила «реальную возможность со стратегией реальной Армении» поставить теоретический тезис устойчивости страны на практические рельсы.

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Ранее Армения неожиданно поддержала Россию в вопросе расследования Международного уголовного суда агрессии в отношении Украины. Республика отказалась присоединиться к совместной декларации стран-участниц Совета Европы. При этом нашлись и те страны, которые выступили за декларацию.

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Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Наталья Афонина
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