Армения неожиданно пошла против Европы и Украины ради России

Армения отказалась присоединиться к совместной декларации стран-участниц Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда агрессии в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь армянского дипломатического ведомства Анна Бадалян.

«Армения не присоединилась к Декларации с самого начала», — цитирует её агентство «Арменпресс».

Впрочем, несколько бывших советских республик декларацию поддержали. В частности: Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдова.