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7 сентября, 11:19

Армения неожиданно пошла против Европы и Украины ради России

МИД Армении: Ереван не поддержал расследование МУС «агрессии против Украины»

Армения отказалась присоединиться к совместной декларации стран-участниц Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда агрессии в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь армянского дипломатического ведомства Анна Бадалян.

«Армения не присоединилась к Декларации с самого начала», — цитирует её агентство «Арменпресс».

Впрочем, несколько бывших советских республик декларацию поддержали. В частности: Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдова.

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Ранее стало известно, что делегация Армении, которую возглавит премьер-министр страны Никол Пашинян, примет участие в грядущем саммите БРИКС. Мероприятие пройдёт в Казани в октябре.

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ТАСС / AP

Юрий Лысенко
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