Армения неожиданно пошла против Европы и Украины ради России
МИД Армении: Ереван не поддержал расследование МУС «агрессии против Украины»
Армения отказалась присоединиться к совместной декларации стран-участниц Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда агрессии в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь армянского дипломатического ведомства Анна Бадалян.
«Армения не присоединилась к Декларации с самого начала», — цитирует её агентство «Арменпресс».
Впрочем, несколько бывших советских республик декларацию поддержали. В частности: Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдова.
Ранее стало известно, что делегация Армении, которую возглавит премьер-министр страны Никол Пашинян, примет участие в грядущем саммите БРИКС. Мероприятие пройдёт в Казани в октябре.
ТАСС / AP