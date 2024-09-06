Пашинян возглавит делегацию Армении на саммите БРИКС в Казани
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Главой армянской делегации на октябрьском саммите БРИКС в Казани станет премьер-министр Никол Пашинян. Об этом рассказал портал News.am со ссылкой на источники.
Эту информацию также подтвердил глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян в разговоре с порталом Factor.am.
Недавно президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что Кремль готов и далее способствовать разработке армяно-азербайджанского мирного договора. Также лидер договорился с Пашиняном о скорой встрече.