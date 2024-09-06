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6 сентября, 12:22

Пашинян возглавит делегацию Армении на саммите БРИКС в Казани

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Главой армянской делегации на октябрьском саммите БРИКС в Казани станет премьер-министр Никол Пашинян. Об этом рассказал портал News.am со ссылкой на источники.

Эту информацию также подтвердил глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян в разговоре с порталом Factor.am.

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Недавно президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что Кремль готов и далее способствовать разработке армяно-азербайджанского мирного договора. Также лидер договорился с Пашиняном о скорой встрече.

Николай Рюмин
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