Пашинян возглавит делегацию Армении на саммите БРИКС в Казани

Главой армянской делегации на октябрьском саммите БРИКС в Казани станет премьер-министр Никол Пашинян. Об этом рассказал портал News.am со ссылкой на источники.

Эту информацию также подтвердил глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян в разговоре с порталом Factor.am.