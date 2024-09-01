В Баку призвали свернуть миссию ЕС в Армении и указали на политику милитаризации Еревана

Баку считает, что необходимость продолжать гражданскую миссию ЕС в приграничье Армении себя исчерпала. Об этом в беседе с представителями прессы заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Учитывая, что процесс [делимитации границы] между двумя государствами идёт в условиях мира, взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», — цитирует его информационное агентство «АзерТадж».

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и Армения достигли согласия в составлении регламента комиссий, контролирующих делимитацию государственной границы. По его словам, в рамках подписанного 30 августа договора была создана база и очерчены рамки этого процесса, который носит сугубо двусторонний характер.