В Баку призвали свернуть миссию ЕС в Армении и указали на политику милитаризации Еревана
Помощник Алиева: Деятельность пограничной миссии ЕС в Армении нужно прекратить
Баку считает, что необходимость продолжать гражданскую миссию ЕС в приграничье Армении себя исчерпала. Об этом в беседе с представителями прессы заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Учитывая, что процесс [делимитации границы] между двумя государствами идёт в условиях мира, взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», — цитирует его информационное агентство «АзерТадж».
Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и Армения достигли согласия в составлении регламента комиссий, контролирующих делимитацию государственной границы. По его словам, в рамках подписанного 30 августа договора была создана база и очерчены рамки этого процесса, который носит сугубо двусторонний характер.
При этом помощник азербайджанского лидера обратил внимание на то, что армянская сторона проводит политику милитаризация при помощи европейских стран, в частности Франции. Это способствует росту напряжённости на Южном Кавказе, резюмировал собеседник агентства.
Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву провести двустороннюю встречу, которая может состояться на границе двух государств. До этого он обсуждал вопросы мирного договора между Ереваном и Баку с российским лидером Владимиром Путиным, Москва выразила готовность помочь с разработкой соглашения. Глава РФ позже созвонился и с Алиевым, часть их беседы также была уделена армяно-азербайджанскому вопросу.
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